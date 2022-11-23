Стрельба в магазине Walmart в США: погибли не менее 10 человек

В городе Чесапик (штат Вирджиния) неизвестный напал с оружием на магазин торговой сети Walmart, погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает издание WAVY со ссылкой на полицейских.
Предварительно, злоумышленник, устроивший стрельбу, найден мертвым. Точные сведения о нападении на магазин пока устанавливаются.
Окончательно неизвестно, сколько человек убито или ранено в результате стрельбы. Полиция уже проводит расследование.
Следователи приступили к обыскам здания магазина, людей попросили покинуть торговую площадь. Сведения о нападении с оружием поступили, когда Walmart был открыт.
За пределами магазина, по данным издания, видно оцепления сотрудников правопорядка, прибыла скорая помощь.
Ранее пояснялось, что сотрудники правоохранительных органов призывали граждан держаться подальше от места происшествия.