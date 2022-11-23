Российская школьница провалилась в яму с кипятком

В Омске 12-летняя девочка упала в яму и обварилась кипятком. Об этом в среду, 23 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

Инцидент произошел на улице Карбышева. Уточняется, что провал образовался из-за прорыва трубы. Произошло частичное обрушение асфальта и горячая вода вылилась наружу. Коммунальщики не огородили опасный участок, поэтому школьница его не заметила и упала.

Выбраться россиянке помогла подруга. Пострадавшую госпитализировали с множественными ожогами первой степени в отделение реанимации больницы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», устанавливаются ответственные за ремонт аварийного участка теплотрассы, выясняются все обстоятельства произошедшего.