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1 час назад

Российская школьница провалилась в яму с кипятком

Lenta.ruиещё 5

В Омске 12-летняя девочка упала в яму и обварилась кипятком. Об этом в среду, 23 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Российская школьница провалилась в яму с кипятком
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской областиСледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

Инцидент произошел на улице Карбышева. Уточняется, что провал образовался из-за прорыва трубы. Произошло частичное обрушение асфальта и горячая вода вылилась наружу. Коммунальщики не огородили опасный участок, поэтому школьница его не заметила и упала.

Выбраться россиянке помогла подруга. Пострадавшую госпитализировали с множественными ожогами первой степени в отделение реанимации больницы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», устанавливаются ответственные за ремонт аварийного участка теплотрассы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ноябре стало известно, что в Дагестане ребенок остался без присмотра, опрокинул на себя электрочайник с горячей водой и спустя некоторое время умер.

Происшествия,Следственный комитет,
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