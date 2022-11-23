В Нигерии боевики похитили более 100 человек

Более 100 человек, в том числе женщины и дети, были похищены в четырех деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Боевики совершили налет на эти населенные пункты. Об этом пишет CNN со ссылкой на уполномоченного по информации и местных жителей.
Похищение людей стало повсеместным явлением на северо-западе Нигерии, поскольку банды вооруженных людей насильно уводят людей из деревень, с автомагистралей и ферм и требуют выкуп у их родственников. Более 40 человек были похищены из деревни Канва в районе местного самоуправления Зурми в Замфаре, заявили комиссар Замфары по информации Ибрагим Досара. Еще 37 человек, в основном женщины и дети, исчезли в общине Квабре.
"Сейчас деревня Канва опустела, бандиты разделились на две группы и напали на общину. Они похищали детей в возрасте от 14 до 16 лет и женщин", — рассказал житель деревни Канва. По словам жителей, в общинах Янкаба и Гидан-Гога Марадунского района местного самоуправления по меньшей мере 38 человек были похищены во время работы на своих фермах.