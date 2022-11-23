МВД Турции выдало информацию о жертвах землетрясения

В результате мощного землетрясения в западной части Турции, неподалеку от Стамбула, по предварительным данным, нет жертв.

«По информации нам от AFAD и местных властей, жертв, предварительно, нет», – сообщил в своем микроблоге в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По оценке сейсмологов, магнитуда подземного толчка составила 6,0. Его эпицентр, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, располагался в 14 километрах от города Дюздже.