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3 часа назад

МВД Турции выдало информацию о жертвах землетрясения

Свободная прессаиещё 4

В результате мощного землетрясения в западной части Турции, неподалеку от Стамбула, по предварительным данным, нет жертв.

МВД Турции выдало информацию о жертвах землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По информации нам от AFAD и местных властей, жертв, предварительно, нет», – сообщил в своем микроблоге в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По оценке сейсмологов, магнитуда подземного толчка составила 6,0. Его эпицентр, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, располагался в 14 километрах от города Дюздже.

Ранее «СП» писала о том, что в Китае при пожаре на заводе погибли не менее 36 человек, сообщили СМИ.

Происшествия,Сулейман Сойлу,
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