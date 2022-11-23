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1 час назад

Домработница украла у хозяина квартиры более миллиона рублей из тайника

Вечерняя Москваиещё 5

В Подмосковье домработница похитила у хозяина квартиры более миллиона рублей из тайника. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 23 ноября.

Домработницу задержали за кражу более 1 млн руб. из квартиры
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, хозяин квартиры в Химках обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу денег в тайнике, который был оборудован за прикроватной тумбочкой. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома.

У хозяина квартиры в комнате была установлена камера видеонаблюдения, и ознакомившись с записями полицейские выяснили, что деньги украла домработница, которая помогала хозяину квартиры с уборкой и уходом за детьми.

Женщина работала у пострадавшего с декабря 2021 года. В какой-то момент она обнаружила тайник и начала регулярно забирать из него по несколько купюр.

47-летнюю подозреваемую, уроженку одной из республик ближнего зарубежья, задержали. При обыске по месту ее жительства полицейские обнаружили часть похищенной суммы.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантку заключили под стражу.

Похожая история произошла Подмосковье. В Дмитровском городском округе охранник украл у хозяина дома коллекцию дорогих часов и сдал ее в ломбард.

Происшествия,Татьяна Петрова,МВД России,
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