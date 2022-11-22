Россиянин пришел в гости и зарезал хозяина

По версии следствия, 3 марта обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, чтобы совместно распить алкоголь. В процессе застолья в квартире дома на Заречной улице между мужчинами возник конфликт. Гость взялся за нож и зарезал хозяина, нанеся ему два колющих удара в шею. После расправы злоумышленник скрылся, а его жертву на следующий день обнаружил сосед, зашедший проведать пенсионера.