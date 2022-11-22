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25 минут назад

Сбежавший из воронежской колонии заключенный был найден мертвым

Газета.Ru

Заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Воронежской области, был обнаружен мертвым в Семилуках. Об этом сообщает TV Губернии со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по региону.

Сбежавший из колонии заключенный найден мертвым
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным ведомства, осужденный россиянин не явился на обязательные работы. Не обнаружив заключенного на рабочем месте, сотрудники колонии организовали его поиски.

Тело россиянина нашли за пределами учреждения, предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Отмечается, что до освобождения мужчине оставалось всего три недели.

Ранее стало известно, что в Вологодской области заключенный сбежал из колонии-поселения N7. Заключенные работают в мясном цехе местного предприятия — оттуда один из сидельцев и бежал.

Происшествия,ФСИН,
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