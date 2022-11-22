Сбежавший из колонии заключенный найден мертвым

Заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Воронежской области, был обнаружен мертвым в Семилуках. Об этом сообщает TV Губернии со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по региону.

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По данным ведомства, осужденный россиянин не явился на обязательные работы. Не обнаружив заключенного на рабочем месте, сотрудники колонии организовали его поиски.

Тело россиянина нашли за пределами учреждения, предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Отмечается, что до освобождения мужчине оставалось всего три недели.