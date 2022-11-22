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3 часа назад

Мать приговорили к пожизненному заключению за убийство годовалого сына

Газета.Ru

В США женщину приговорили к пожизненному заключению за убийство своего 17-месячного сына, пишет New York Post.

Мать в США приговорили к пожизненному заключению за убийство годовалого сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После того, как присяжные признали вину 45-летней Хизер Рейнольдс, женщина отправилась отбывать наказание в федеральную тюрьму в Нью-Джерси. Кроме того, она была признана виновной в хранении метамфетамина и создании угрозы благополучия ребенка.

В ходе следствия выяснилось, что Рейнольдс задушила своего 17-месячного сына Акселя, зажав ему нос и рот очищающей салфеткой. После этого она выбежала из дома с ребенком на руках и начала звать на помощь. Врачам американка сказала, что малыш съел что-то ядовитое.

Свидетели сообщили полиции, что Хизер принимала метамфетамин накануне вечером, что подтвердили остатки наркотиков в ее сумочке. Вскрытие показало, что причиной смерти ребенка стала асфиксия.

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