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3 часа назад

Арестованные в Швеции по подозрению в шпионаже оказались эмигрантами из России

Lenta.ru

Супружеская пара, арестованная по подозрению в шпионаже утром 22 ноября в Швеции, оказалась эмигрантами из России, сообщает Aftonbladet.

В Швеции арестовали эмигрантов из России за шпионаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, муж и жена переехали из России в Швецию в конце 1990-х годов. Сначала они жили в квартире, несколько лет назад переехали в дом в Стокгольме. По словам соседей, они жили тихой жизнью, были приветливы и улыбчивы, но не слишком общительны.

Мужчина обвиняется в шпионаже против Швеции и еще одной неназванной страны. Пара ведет бизнес по импорту и экспорту в том числе электронных компонентов и промышленных технологий. Полиция подозревает, что они могли использовать свою фирмы для незаконной разведки. Отмечается, что компания уже находилась под пристальным вниманием налоговой службы в 2016 году — она имела «сложную структуру собственности, которая ведет к налоговым убежищам за границей». В их доме даже проводился обыск.

Ранее швейцарские правоохранители арестовали двух человек по подозрению в шпионаже — свою разведывательную деятельность они вели около 10 лет. Полиция совместно с военными провели рейд и арестовали подозреваемых ранним утром 22 ноября в Стокгольме.

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