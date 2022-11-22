В Белгородской области заявили о подрыве автомобиля на боеприпасе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще двух погибших во вторник. В селе Староселье супружеская пара, ехавшая в автомобиле «Фольксваген Поло», подорвалась на боеприпасе. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в селе Староселье Краснояружского района.

«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС», - написал губернатор региона.

Гладков обратился к местным жителям тех населенных пунктов, где введен режим ЧС, с просьбой не посещать данные населенные пункты без согласования с главами территорий.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики оказали ей всю необходимую помощь, однако спасти ее не удалось, она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.