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4 часа назад

В Белгородской области заявили о подрыве автомобиля на боеприпасе

Елена Прошина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще двух погибших во вторник. В селе Староселье супружеская пара, ехавшая в автомобиле «Фольксваген Поло», подорвалась на боеприпасе. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

В Белгородской области заявили о подрыве автомобиля на боеприпасе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, инцидент произошел в селе Староселье Краснояружского района.

«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС», - написал губернатор региона.

Гладков обратился к местным жителям тех населенных пунктов, где введен режим ЧС, с просьбой не посещать данные населенные пункты без согласования с главами территорий.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики оказали ей всю необходимую помощь, однако спасти ее не удалось, она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Также был поврежден фасад здания госпиталя ветеранов воин. В здании были выбиты окна. Кроме того, на соседней с медицинским учреждением территории оказался разрушен газопровод. Среди пациентов и персонала госпиталя пострадавших нет.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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