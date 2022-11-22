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4 часа назад

Матроса из Крыма условно арестовали за призывы убивать российских военных

Газета.Ru

Керченский городской суд приговорил матроса из Евпатории к одному году лишения свободы условно за призыв убивать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Матроса из Крыма условно арестовали за призывы убивать российских военных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме того, россиянину назначен испытательный срок на один год, в течение этого времени он должен своим поведением доказать исправление.

Согласно информации суда, 36-летний матрос на судне, пришвартованном у причала в Керчи, опубликовал со своего телефона в группе в одном из мессенджеров обращение украинских военнослужащих с призывом сдаваться и угрозами расправы в отношении российской армии.

«После чего матрос призвал двоих членов экипажа судна к убийству военнослужащих, русских, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины», -— говорится в сообщении суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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