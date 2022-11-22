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5 часов назад

В Белгородской области заявили о попадании ракет ВСУ в госпиталь

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли госпиталь ветеранов в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ракета ВСУ попала в госпиталь в Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди пациентов и персонала госпиталя пострадавших нет. Поврежден фасад здания, выбиты несколько окон, на соседней с медицинским учреждением территории оказался разрушен газопровод. На месте находятся все оперативные службы.

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Также при обстреле Шебекино погибла женщина — она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, однако она скончалась в машине «скорой», не приходя в сознание.

Напомним, что после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины села и города Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

22 октября ВСУ обстреляли Шебекино. В результате атаки 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол жителей города, которые согласились на переезд.

Происшествия,СВО,Вячеслав Гладков,
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