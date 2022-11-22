Ракета ВСУ попала в госпиталь в Белгородской области

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Среди пациентов и персонала госпиталя пострадавших нет. Поврежден фасад здания, выбиты несколько окон, на соседней с медицинским учреждением территории оказался разрушен газопровод. На месте находятся все оперативные службы.

Также при обстреле Шебекино погибла женщина — она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, однако она скончалась в машине «скорой», не приходя в сознание.

Напомним, что после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины села и города Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.