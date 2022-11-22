«Общественное» сообщило о взрывах в Херсоне

Украинское издание «Общественное» сообщает, что в Херсоне слышны взрывы.

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Других подробностей не приводится. Известно лишь, что в городе воздушная тревога ранее не объявлялась.

В середине октября власти РФ приняли решение переправить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами.

19 ноября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти готовят «добровольную эвакуацию» жителей Херсона. Политик добавила, что каждый житель города по собственному желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание и медицинское обслуживание.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.