«Общественное» сообщило о взрывах в Херсоне

Украинское издание «Общественное» сообщает, что в Херсоне слышны взрывы.
Других подробностей не приводится. Известно лишь, что в городе воздушная тревога ранее не объявлялась.
В середине октября власти РФ приняли решение переправить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами.
19 ноября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти готовят «добровольную эвакуацию» жителей Херсона. Политик добавила, что каждый житель города по собственному желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание и медицинское обслуживание.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.