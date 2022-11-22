В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
5 часов назад

На Урале осудят мужчину в форме сотрудника Росгвардии, ограбившего школьника

Газета.Ruиещё 1

В Свердловской области будут судить местного жителя, обвиняемого в ограблении подростка под видом сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

На Урале осудят мужчину в форме сотрудника Росгвардии, ограбившего школьника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в августе 2022 года в городе Каменск-Уральске. Мужчина купил синюю форму Росгвардии, кобуру для пистолета и наручники. Надев обмундирование, он остановил мальчика, который доставал велосипед из гаража, и потребовал пройти в его квартиру.

После того как он проник в жилище, то стал угрожать ребенку избиением. Затем он пристегнул несовершеннолетнего наручниками и ограбил квартиру.

Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители