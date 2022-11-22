На Урале осудят мужчину в форме сотрудника Росгвардии, ограбившего школьника

В Свердловской области будут судить местного жителя, обвиняемого в ограблении подростка под видом сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

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Инцидент произошел в августе 2022 года в городе Каменск-Уральске. Мужчина купил синюю форму Росгвардии, кобуру для пистолета и наручники. Надев обмундирование, он остановил мальчика, который доставал велосипед из гаража, и потребовал пройти в его квартиру.