Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне. Как пишет РИА Новости, воздушная тревога в городе не объявлялась.
Подробности происшествия выясняются, информации о пострадавших и поврежденных объектах нет.
Напомним, что в октябре российские власти отселили жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, а также риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу утвердил вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области. Переброску войск завершили 11 ноября — при маневре военные не оставили ни одной единицы военной техники и снаряжения. Оборону в регионе организовали по рубежу реки.