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8 часов назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне. Как пишет РИА Новости, воздушная тревога в городе не объявлялась.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробности происшествия выясняются, информации о пострадавших и поврежденных объектах нет.

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Напомним, что в октябре российские власти отселили жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, а также риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу утвердил вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области. Переброску войск завершили 11 ноября — при маневре военные не оставили ни одной единицы военной техники и снаряжения. Оборону в регионе организовали по рубежу реки.

Происшествия,СВО,Сергей Шойгу,
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