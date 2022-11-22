Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне. Как пишет РИА Новости, воздушная тревога в городе не объявлялась.

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Подробности происшествия выясняются, информации о пострадавших и поврежденных объектах нет.

Напомним, что в октябре российские власти отселили жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, а также риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.