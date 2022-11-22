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9 часов назад

Росгвардейцы задержали в Запорожье пособника ВСУ

Lenta.ruиещё 2

В Запорожской области военнослужащие Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы задержали в Запорожье пособника ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным силовиков, после задержания мужчина сознался, что передавал ВСУ сведения о месторасположении российских военных. Кроме того, он перечислял денежные средства представителям националистических групп. При обыске силовики нашли у подозреваемого готовые к использованию коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания автомобильных шин.

В ходе допроса уроженец Запорожья заявил, что вынужден был заняться опасной деятельностью под давлением. Он раскаивается и активно сотрудничает с российскими правоохранительными органами.

14 ноября сообщалось, что росгвардейцы обнаружили за три дня шесть тайников с боеприпасами ВСУ в Херсонской области.

Происшествия,МВД России,Росгвардия,
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