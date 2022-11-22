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9 часов назад

Бомба взорвалась на территории полицейского участка в Таиланде

Никита Бородкин

Бомба взорвалась во вторник, 22 ноября, на территории полицейского участка в южной провинции Таиланда Наратхиват. Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере один человек погиб, еще 10 получили ранения.

Бомба взорвалась на территории полицейского участка в Таиланде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил заместитель комиссара полиции подполковник Нити Суксан, число погибших может вырасти. Подробности происшествия выясняются.

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Напомним, что в августе 2022 года на юге Таиланда боевики организовали серию взрывов и поджогов в провинциях Яла, Паттани и Наратхиват. Главными целями террористов стали минимаркеты и автозаправки. В общей сложности при нападениях пострадали три человека.

Ответственность за атаки взяли на себя ряд радикальных исламистских организаций, которые выступают за независимость провинций от Таиланда или их вхождение в состав Малайзии.

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