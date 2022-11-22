Бомба взорвалась на территории полицейского участка в Таиланде

Бомба взорвалась во вторник, 22 ноября, на территории полицейского участка в южной провинции Таиланда Наратхиват. Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере один человек погиб, еще 10 получили ранения.

Как отметил заместитель комиссара полиции подполковник Нити Суксан, число погибших может вырасти. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что в августе 2022 года на юге Таиланда боевики организовали серию взрывов и поджогов в провинциях Яла, Паттани и Наратхиват. Главными целями террористов стали минимаркеты и автозаправки. В общей сложности при нападениях пострадали три человека.