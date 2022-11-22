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10 часов назад

Грабитель перепутал сообщника с полицейским и ранил его

Lenta.ruиещё 1

Грабитель в американском городе Кэти, штат Техас, перепутал подельника с полицейским и случайно ранил его. Об этом сообщает The Mirror.

Грабитель перепутал сообщника с полицейским и ранил его
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двое грабителей оделись в защитное снаряжение полицейских города Хьюстон и попытались выбить дверь частного дома. В этот момент хозяин и двое его сыновей пытались заснуть. Они услышали громкий стук со стороны входной двери.

Когда сыновья хозяина дома вышли, чтобы оказать противодействие преступникам, те направили на них оружие и выстрелили в их направлении. В ходе стрельбы один из грабителей получил огнестрельное ранение. Вероятно, сообщник принял его за настоящего сотрудника полиции.

Получивший травму злоумышленник бросил пистолет и попытался убежать. Он сел в автомобиль темного цвета, в котором его ждал третий подельник, и скрылся с места происшествия. Один из сыновей хозяина дома подобрал пистолет и застрелил второго грабителя.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух подозреваемых — водителя и получившего ранение преступника, — которым удалось скрыться.

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