Названа вероятная причина пожара на складе цветов в центре Москвы

Причиной пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве могли стать нарушения при проведении сварочных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб», — рассказал собеседник агентства.

При этом эксперты также не исключают, что причиной пожара могла стать неисправность проводки или короткое замыкание. Подробности происшествия выясняются.