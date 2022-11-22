Названа вероятная причина пожара на складе цветов в центре Москвы

Причиной пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве могли стать нарушения при проведении сварочных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб», — рассказал собеседник агентства.
При этом эксперты также не исключают, что причиной пожара могла стать неисправность проводки или короткое замыкание. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, что днем в воскресенье, 20 ноября, в помещении начался пожар, площадь которого составила 2,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).