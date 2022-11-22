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4 часа назад

Названа вероятная причина пожара на складе цветов в центре Москвы

Никита Бородкин

Причиной пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве могли стать нарушения при проведении сварочных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб», — рассказал собеседник агентства.

При этом эксперты также не исключают, что причиной пожара могла стать неисправность проводки или короткое замыкание. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что днем в воскресенье, 20 ноября, в помещении начался пожар, площадь которого составила 2,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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