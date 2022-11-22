ФСБ: свыше 300 стволов изъяли при поисках подпольных оружейников

Свыше 300 единиц оружия, от винтажных образцов до современных, удалось изъять у подпольных оружейников в ряде регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ЦОС ФСБ.

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«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности, как уточнили в Федеральной службе безопасности, прекратили деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия. Также там велось изготовление боеприпасов.