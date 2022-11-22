СМИ: СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 22 ноября пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

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Канал утверждает, что СБУ проводит в лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и диверсионно-разведывательные группы.

В середине ноября в соцсетях появилось видео с «молитвой за русских» в Киево-Печерской лавре. Прихожане на видео пели «Звон плывет, плывет над Россией... Пробуждается Матушка-Русь».

Как сообщал «Корреспондент», видео заинтересовало СБУ. Глава спецслужбы Василий Малюк заявил, что исполнение таких песен «вредит безопасности и интересам Украины и ее граждан».

«И мы не допустим таких проявлений», - сказал он.

Позже СБУ возбудила уголовное дело об оправдании действий РФ на Украине в Киево-Печерской лавре.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что священнослужители не имели отношения к песне, она является «светской, а не богослужебным песнопением» и исполняли ее прихожане по собственной инициативе.

Митрополит подчеркнул, что в лавре молятся «о мире для всего мира» и «за всех православных людей».