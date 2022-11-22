СМИ: СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски во вторник утром на территории Киево-Печерской лавры, сообщает украинское издание "Страна".
Издание также публикует фото, на котором видно большое количество людей в форме рядом с Киево-Печерской лаврой. СБУ пока не давала официальных комментариев.
13 ноября СБУ возбудила уголовное дело по факту песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.
Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. Основан в XI веке. На данный момент территория лавры составляет более 20 га.