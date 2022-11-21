Раскрыты подробности пожара возле комплекса «Москва-Сити»

Причиной пожара в многоэтажном жилом доме вблизи «Москва-Сити» стало возгорание в одной из квартир. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По предварительной информации, речь идет о 40-этажном доме на Мукомольном проезде. По словам собеседника телеканала, информация о возгорании поступила в 21:57. Отмечается, что жители нескольких квартир не могли самостоятельно выйти из квартир — в помещениях плотное задымление.

Прибывшие на место пожарные расчеты смогли ликвидировать огонь, хозяин квартиры смог выйти сам.

Обстоятельства и причины возникновения огня предстоит выяснить специалистам. Отмечается, что дом негазифицирован.