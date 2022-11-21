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2 часа назад

RT заявил о сотрудничестве расстрелявшей пленных бригады ВСУ с НАТО

Газета.Ru

Телеканал RT со ссылкой на неназванного бывшего солдата Вооруженных сил Украины утверждает, что бригада ВСУ, предположительно причастная к расстрелу российских военнопленных, сотрудничает с Североатлантическим альянсом.

RT заявил о сотрудничестве расстрелявшей пленных бригады ВСУ с НАТО
Фото: СкриншотСкриншот

«80-я бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО», — заявляет телеканал.

Подтверждений данной информации в настоящее время нет.

18 ноября в соцсетях распространились кадры с расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о контроле над которой заявляли в Минобороны Украины. Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев заявил, что речь идет о «демонстративном вызывающем преступлении» — в ООН уже изучают видеозаписи. В Минобороны РФ указали, что украинские военные «намеренно убили» попавших в плен российских военнослужащих.

Происшествия,Валерий Фадеев,Минобороны России,НАТО,Совет по правам человека,ООН,
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