RT заявил о сотрудничестве расстрелявшей пленных бригады ВСУ с НАТО

Телеканал RT со ссылкой на неназванного бывшего солдата Вооруженных сил Украины утверждает, что бригада ВСУ, предположительно причастная к расстрелу российских военнопленных, сотрудничает с Североатлантическим альянсом.
«80-я бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО», — заявляет телеканал.
Подтверждений данной информации в настоящее время нет.
18 ноября в соцсетях распространились кадры с расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о контроле над которой заявляли в Минобороны Украины. Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев заявил, что речь идет о «демонстративном вызывающем преступлении» — в ООН уже изучают видеозаписи. В Минобороны РФ указали, что украинские военные «намеренно убили» попавших в плен российских военнослужащих.