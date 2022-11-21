RT заявил о сотрудничестве расстрелявшей пленных бригады ВСУ с НАТО

18 ноября в соцсетях распространились кадры с расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о контроле над которой заявляли в Минобороны Украины. Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев заявил, что речь идет о «демонстративном вызывающем преступлении» — в ООН уже изучают видеозаписи. В Минобороны РФ указали, что украинские военные «намеренно убили» попавших в плен российских военнослужащих.