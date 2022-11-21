В МАГАТЭ сообщили об обширных повреждениях ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности, несмотря на обширные повреждения станции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте агентства.

"Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности", - говорится в документе.

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них. Четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два - в режиме горячей остановки.