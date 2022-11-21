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41 минуту назад

Эксперты МАГАТЭ не выявили на ЗАЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности

ТАСС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности, несмотря на обширные повреждения станции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте агентства.

В МАГАТЭ сообщили об обширных повреждениях ЗАЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности", - говорится в документе.

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них. Четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два - в режиме горячей остановки.

Reuters: совет МАГАТЭ призвал РФ «прекратить все действия на украинских ядерных объектах»

Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС.

Происшествия,МАГАТЭ,
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