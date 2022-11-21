Полицейский погиб в торговом центре в Волгограде

В Волгограде сотрудник полиции погиб в результате падения с эскалатора. Об этом сообщает V1.RU.
Инцидент произошел поздним вечером 19 ноября текущего года в торговом центре в Центральном районе города. По словам очевидцев, мужчина перевалился через перила эскалатора на одном из верхних этажей и упал на пол нулевого.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой, однако спасти пострадавшего не удалось. К приезду медиков полицейский уже был мертв.
Ранее стало известно, что в Турции 41-летний российский турист выпал с балкона отеля, в котором отдыхал. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть, которая наступила в результате полученных травм.