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1 час назад

В Волгограде полицейский разбился насмерть при падении с эскалатора

Газета.Ru

В Волгограде сотрудник полиции погиб в результате падения с эскалатора. Об этом сообщает V1.RU.

Полицейский погиб в торговом центре в Волгограде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел поздним вечером 19 ноября текущего года в торговом центре в Центральном районе города. По словам очевидцев, мужчина перевалился через перила эскалатора на одном из верхних этажей и упал на пол нулевого.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой, однако спасти пострадавшего не удалось. К приезду медиков полицейский уже был мертв.

Ранее стало известно, что в Турции 41-летний российский турист выпал с балкона отеля, в котором отдыхал. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть, которая наступила в результате полученных травм.

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