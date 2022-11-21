Названа причина пожара на цветочном складе в Москве

В пресс-службе следственного комитета России заявили, что возможной причиной возникновения пожара на цветочном складе в Москве может быть неисправность электропроводки, а также ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами. Об этом сообщает ТАСС.

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«Следствием рассматриваются основные версии возникновения пожара: неисправность электропроводки (электрооборудования) и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами», – говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что в данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Место пожара уже осмотрено криминалистами и сотрудниками пожарной лаборатории МЧС России, личности погибших находятся в процессе опознания.

«Одновременно органы следствия просят очевидцев произошедшего, в том числе очевидцев момента возникновения пожара, обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по телефону: 8 (495) 539-29-27», – добавили в СК.