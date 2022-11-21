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6 часов назад

Из обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в Донецке подняли всех горняков

Lenta.ru

Спасателям удалось поднять на поверхность всех горняков из четырех шахт в Донецке, которые оказались обесточены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

Из обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в Донецке подняли всех горняков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Горняки всех шахт подняты на поверхность», — завили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 59 горняков остались под землей из-за отключения электричества на шахте имени Засядько в Донецке. Энергия перестала подаваться в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка-220».

Кроме того, электричество было отключено на шахтах имени Горького, имени Скочинского и «Лидиевка».

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