Из обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в Донецке подняли всех горняков

Спасателям удалось поднять на поверхность всех горняков из четырех шахт в Донецке, которые оказались обесточены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Горняки всех шахт подняты на поверхность», — завили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 59 горняков остались под землей из-за отключения электричества на шахте имени Засядько в Донецке. Энергия перестала подаваться в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка-220».