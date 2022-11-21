Экс-министра Карелии осудили на 15 лет за взятки

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что бывшего министра транспорта Карелии приговорили к 15 годам заключения, а также штрафу в 40 миллионов рублей за получение взяток на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Кроме того, чиновники запрещено занимать государственные должности в течение 10 лет. Следствие установило, что с октября 2019 года по февраль 2020 года чиновник и замдиректора аэропорта Петрозаводска получили взятку в 800 тысяч рублей, а затем еще миллион рублей. Всего им должны были заплатить три миллиона рублей. В обмен на эту сумму соучастники должны были помочь в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, а также осуществить беспрепятственную приемку этих работ.