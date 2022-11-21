В военном эшелоне поезда нашли мертвого россиянина

В военном эшелоне поезда, который отправлялся из Тюмени на учения, нашли мертвого мужчину, следователи начали проводить проверку. Об этом сообщает портал 72.RU.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации

По данным издания, мобилизованный почувствовал себя плохо в одном из российских городов 12 ноября, позже медики диагностировали смерть.

Следователи пояснили, что не могут предоставить сведения о причинах смерти жителя Тюмени.

«Военными следственными органами СледСледственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка в порядке статей "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении". В рамках проверки выясняются все обстоятельства происшествия», — заявили в Военном следственном управлении СК России по ЦВО.

В октябре правительство Хакасии сообщало о гибели резервиста в войсковой части в Омске. Предварительно удалось установить, что смерть военнослужащего наступила в результате болезни.