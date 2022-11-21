Свидетели рассказали о причинах ссор между Картрайтом и Кохал

Знакомые рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) выступили свидетелями по делу об его убийстве. Они рассказали на суде, что его супруга Марин Кохал не выпускала его из дома в разгар пандемии коронавируса и устраивала «комендантский час». Об этом пишет РЕН ТВ.

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Виталий, один из друзей рэпера, рассказал, что Кохал месяцами не выпускала Александра из квартиры, опасаясь заражения коронавирусом. Во время встреч он «выглядел подавленным» и признавался, что желает вернуться домой на Украину.

Алексей, еще один товарищ музыканта, подчеркнул, что последний раз видел Эндрю в конце июля 2020 года. Он отметил, что пара постоянно ссорилась. Жена жестко контролировала рэпера, возражала против его поздних возвращений домой с концертов.

Чтобы заставить его приходить раньше, она устраивала своего рода «комендантский час». Кохал забрала ключи у мужа, с тем, чтобы он не мог попасть домой самостоятельно. В 23-00 он закрывала дверь, отключала домофон и не включала его до 9-00. В результате он не мог попасть домой и был вынужден ночевать у друзей.

Никита, третий свидетель по делу, уточнил, что познакомился с музыкантом в 2014 году. Он добавил, что рэпер выступал с концертами, сам писал песни. Все деньги он приносил супруге.

По его словам, Юшко не увлекался запрещенными препаратами, но мог позволить себе выпить в кругу близких.

Напомним, что тело Картрайта было обнаружено в холодильнике в расчлененном виде. Его жена заявила, что якобы нашла супруга мертвым и решила распилить труп на части, с тем, чтобы позже избавиться от него. После этого она намеревалась объявить его без вести пропавшим.