Свидетели рассказали о причинах ссор между Картрайтом и Кохал

Знакомые рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) выступили свидетелями по делу об его убийстве. Они рассказали на суде, что его супруга Марин Кохал не выпускала его из дома в разгар пандемии коронавируса и устраивала «комендантский час». Об этом пишет РЕН ТВ.
Виталий, один из друзей рэпера, рассказал, что Кохал месяцами не выпускала Александра из квартиры, опасаясь заражения коронавирусом. Во время встреч он «выглядел подавленным» и признавался, что желает вернуться домой на Украину.
Алексей, еще один товарищ музыканта, подчеркнул, что последний раз видел Эндрю в конце июля 2020 года. Он отметил, что пара постоянно ссорилась. Жена жестко контролировала рэпера, возражала против его поздних возвращений домой с концертов.
Чтобы заставить его приходить раньше, она устраивала своего рода «комендантский час». Кохал забрала ключи у мужа, с тем, чтобы он не мог попасть домой самостоятельно. В 23-00 он закрывала дверь, отключала домофон и не включала его до 9-00. В результате он не мог попасть домой и был вынужден ночевать у друзей.
Никита, третий свидетель по делу, уточнил, что познакомился с музыкантом в 2014 году. Он добавил, что рэпер выступал с концертами, сам писал песни. Все деньги он приносил супруге.
По его словам, Юшко не увлекался запрещенными препаратами, но мог позволить себе выпить в кругу близких.
Напомним, что тело Картрайта было обнаружено в холодильнике в расчлененном виде. Его жена заявила, что якобы нашла супруга мертвым и решила распилить труп на части, с тем, чтобы позже избавиться от него. После этого она намеревалась объявить его без вести пропавшим.
На первом этапе она проходила в качестве свидетельницы, затем стала подозреваемой. Это было обусловлено тем, что в деле возникло большое количество нестыковок. В частности, выяснилось, что он не употреблял наркотики и не мог умереть от передозировки.