Стали известны детали убийства инспектора ГИБДД в Грозном

Зарезавший инспектора ГИБДД в центре Грозного 19-летний Мовсар Закриев после совершения преступления пытался застрелить еще двоих полицейских, однако попасть в них ему не удалось. О деталях убийства в понедельник, 21 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Telegram-канал «Baza» Telegram-канал «Baza»

Стало известно, что преступник заранее купил охотничий нож и направился к мечети. Примерно в 11 часов утра он заметил будущую жертву — 29-летнего инспектора ГИБДД Джабраила Джамалова. Когда тот отошел на омовение в помещение для совершения намаза, молодой человек зашел за ним и зарезал, после чего забрал его табельное оружие и выскочил на улицу.

Убегая, он заметил еще двух полицейских и открыл по ним огонь, однако ранить их ему не удалось. В этот момент звуки стрельбы услышали возвращавшиеся с работы двое сотрудников УФСИН и Росгвардии — они проезжали мимо в гражданской одежде. Один из них проверил оставленную машину ГИБДД, нашел там автомат и ликвидировал Закриева.

После этого он сам попытался убежать от силовиков — чтобы его не застрелили, случайно перепутав с террористом.

Мотивы Закриева сейчас выясняются.