Выбросившая младенца из окна петербурженка сбежала после задержания

В Санкт-Петербурге 20-летняя местная жительница, выбросившая своего новорожденного ребенка из окна, сбежала из Мариинской больницы. Об этом сообщает 78.ru.
По данным источника, молодая россиянка выкинула свою дочь из окна дома на улице Достоевского. Спустя некоторое время тело ребенка нашли соседи, которые сообщили об инциденте в правоохранительные органы.
После задержания мать заявила, что она не убивала свою дочь: по ее словам, девочка родилась уже мертвой. Затем женщину доставили в приемное отделение Мариинской больницы, откуда она ушла в неизвестном направлении.