Выбросившая младенца из окна петербурженка сбежала после задержания

В Санкт-Петербурге 20-летняя местная жительница, выбросившая своего новорожденного ребенка из окна, сбежала из Мариинской больницы. Об этом сообщает 78.ru.

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По данным источника, молодая россиянка выкинула свою дочь из окна дома на улице Достоевского. Спустя некоторое время тело ребенка нашли соседи, которые сообщили об инциденте в правоохранительные органы.