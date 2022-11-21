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6 часов назад

Выбросившая младенца из окна петербурженка сбежала после задержания

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге 20-летняя местная жительница, выбросившая своего новорожденного ребенка из окна, сбежала из Мариинской больницы. Об этом сообщает 78.ru.

Выбросившая младенца из окна петербурженка сбежала после задержания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, молодая россиянка выкинула свою дочь из окна дома на улице Достоевского. Спустя некоторое время тело ребенка нашли соседи, которые сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

После задержания мать заявила, что она не убивала свою дочь: по ее словам, девочка родилась уже мертвой. Затем женщину доставили в приемное отделение Мариинской больницы, откуда она ушла в неизвестном направлении.

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