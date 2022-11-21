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10 часов назад

Российская пенсионерка облила соседку кислотой из-за неработающего телевизора

Lenta.ruиещё 1

В Подмосковье пенсионерка облила свою соседку кислотой из-за неработающего телевизора. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Пенсионерка облила соседку кислотой из-за неработающего телевизора
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По информации издания, в воскресенье, 20 ноября, 76-летняя жительница поселка Мишеронский городского округа Шатура заподозрила свою соседку по лестничной площадке в повреждении телевизионной антенны. Пожилая россиянка постучалась к 41-летней знакомой в дверь и выплеснула ей в лицо из трехлитровой банки темно-коричневую жидкость. Остатками неизвестного вещества пенсионерка испачкала дверь.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшую, которая пожаловалась, что у нее сильно щиплет глаза, лицо, шею и ноги, пишет издание. Прибывшие на место полицейские не смогли достучаться до пенсионерки. Они связались с сыном пожилой женщины с просьбой забрать ее к себе, однако мужчина так и не приехал.

По данным портала, ранее пенсионерка подбрасывала соседям под двери кости, а также вылила на пол подъезда несколько пузырьков ацетона. Некоторые жильцы дома также предположили, что пожилая женщина могла сама повредить свою телевизионную антенну.

Ранее в Волгоградской области многодетная мать избила своего сожителя и облила его кислотой из-за того, что он обвинил ее в измене. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом черепа и химическим ожогом лица и тела.

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