Пожилую россиянку подозревают в убийстве сына

В Волгограде 60-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Инцидент произошел 18 ноября 2022 года в СНТ в Тракторозаводском районе города. Установлено, что между родственниками завязалась ссора, и женщина ударила своего 38-летнего сына ножом в грудь. После этого россиянка вызвала скорую, однако спасти мужчину не удалось: от полученных ран он спустя несколько дней скончался в больнице.