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6 часов назад

Пожилую жительницу Волгограда подозревают в убийстве сына

Газета.Ruиещё 2

В Волгограде 60-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Пожилую россиянку подозревают в убийстве сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 18 ноября 2022 года в СНТ в Тракторозаводском районе города. Установлено, что между родственниками завязалась ссора, и женщина ударила своего 38-летнего сына ножом в грудь. После этого россиянка вызвала скорую, однако спасти мужчину не удалось: от полученных ран он спустя несколько дней скончался в больнице.

«В настоящее время подозреваемая задержана, с ее участием проводится комплекс неотложных следственных действий. По ходатайству следователя женщине уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Происшествия,Следственный комитет,
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