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10 часов назад

Стали известны подробности убийства полицейского в Грозном

News.ru

Baza: убийца полицейского в Грозном при бегстве попытался убить его коллег

19-летний Мовсар Закриев, убивший полицейского в Грозном, подкараулил жертву возле мечети, а при бегстве попытался убить других сотрудников, сообщает Telegram-канал Baza. В день убийства полицейского в одном из Telegram-каналов появилось обращение молодого человека, где он рассказал о планах выйти на «священную войну» против вероотступников.

Сообщается, что Закриев заранее купил охотничий нож и целенаправленно отправился к мечети. Около 11 утра он заметил младшего лейтенанта ГИБДД Джабраила Джамалова, который зашёл в мечеть один, чтобы совершить намаз. Мовсар зарезал сотрудника, забрал его табельное оружие и выбежал на улицу.

Кадыров сообщил о ликвидации убившего сотрудника ГИБДД преступника

По пути из мечети Закриев увидел ещё двух полицейских и открыл по ним огонь, однако ни в кого не попал. На стрельбу обратили внимание двое сотрудников УФСИН и Росгвардии, которые проезжали мимо в гражданской одежде и ликвидировали Закриева. При этом сотрудник, застреливший Закриева, сам пытался убежать от силовиков, чтобы его не спутали с террористом и не застрелили.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в центре Грозного ликвидирован преступник, зарезавший сотрудника ГИБДД во время намаза. По его данным, при попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы преступления.

Происшествия,Видео,Рамзан Кадыров,Росгвардия,ФСИН,ГИБДД,
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