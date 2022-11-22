Прокуратура Украины выдвинула обвинение против расстрелянных военных РФ

"Луганская областная прокуратура (Украины - прим. ТАСС) внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.