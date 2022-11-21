Тело неизвестного мужчины нашли у здания СПбГУ

В Санкт-Петербурге было обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает портал фонтанка.ру.

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Инцидент произошел утром 21 ноября 2022 года. Случайные прохожие нашли молодого мужчину без признаков жизни рядом с домом №31 на 16-й линии Васильевского острова, где располагается Биологический факультет СПбГУ.