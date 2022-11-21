В Сочи мужчина поссорился с женой в магазине и сломал ей нос ударом ноги. Инцидент попал на запись с камер наблюдения, ролик опубликован в закрытом Telegram-канале «Плохие новости 18+».

По данным канала, ссора произошла из-за сообщения, которое пришло на телефон мужчины. На кадрах видно, как супруги выясняют отношения в словесной перепалке, а свидетель конфликта отводит женщину в сторону от мужа. В какой-то момент россиянка хватает со стола канцелярский нож и замахивается в сторону супруга. Удерживающий ее мужчина оттаскивает женщину, а работник магазина забирает из ее рук резак. В этот момент муж швыряет в жену какой-то предмет, а затем подбегает и бьет ее ногой в голову. Женщина держится за лицо и прячется за сотрудника.

После случившегося россиянин уходит за стеллажи торгового зала и начинает ходить между ними, периодически пытаясь вернуться к супруге. Мужчину останавливают посетители и работники магазина. Женщина плачет, из ее носа течет кровь. В конце видео россиянин уходит из кадра, а свидетели произошедшего пододвигают женщине стул и помогают прийти в себя.