Стюардесса лишилась миллионов в московском клубе

Уточняется, что инцидент произошел в одном из элитных клубов столицы в субботу, 19 ноября, 28-летняя стюардесса, работающая в чартерной авиакомпании «РусДжет», отправилась в ночное заведение Happy End на вечеринку. Через несколько часов, когда девушка захотела проверить время, то не заметила на руке часов за два миллиона рублей. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.