Установлена личность человека, убившего инспектора ГИБДД в Грозном

Инцидент произошел 21 ноября 2022 года в Грозном. В комнате для намаза на улице Назарбаева Закриев набросился на Джамалова и ударил ножом. После выхватил табельное оружие, выскочил на улицу и начал стрелять. При попытке сбежать с места происшествия злоумышленник был ликвидирован. Инспектор от полученных ранений скончался на месте происшествия.