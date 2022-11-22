Установлена личность человека, убившего инспектора ГИБДД в Грозном

Сотрудника ГИБДД Чечни Джабраила Джамалова убил 19-летний Мохсар Закриев. Об этом сообщает Mash Gor.
Инцидент произошел 21 ноября 2022 года в Грозном. В комнате для намаза на улице Назарбаева Закриев набросился на Джамалова и ударил ножом. После выхватил табельное оружие, выскочил на улицу и начал стрелять. При попытке сбежать с места происшествия злоумышленник был ликвидирован. Инспектор от полученных ранений скончался на месте происшествия.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора. Мотивы преступления выясняются.