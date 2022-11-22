В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
5 часов назад

Установлена личность человека, убившего инспектора ГИБДД в комнате для намаза в Грозном

Газета.Ruиещё 8

Сотрудника ГИБДД Чечни Джабраила Джамалова убил 19-летний Мохсар Закриев. Об этом сообщает Mash Gor.

Установлена личность человека, убившего инспектора ГИБДД в Грозном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 21 ноября 2022 года в Грозном. В комнате для намаза на улице Назарбаева Закриев набросился на Джамалова и ударил ножом. После выхватил табельное оружие, выскочил на улицу и начал стрелять. При попытке сбежать с места происшествия злоумышленник был ликвидирован. Инспектор от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора. Мотивы преступления выясняются.

Происшествия,Рамзан Кадыров,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители