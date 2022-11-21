Сотрудника ГИБДД зарезали во время намаза в Грозном

В центре Грозного мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз в специальном помещении. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, полицейский получил смертельные ранения, а преступника застрелили, когда он попытался скрыться с табельным оружием.
Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, мотивы его действий и вероятных сообщников.
«Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора», — добавил Кадыров.
Напомним, что 2 ноября в Самаре зарезали женщину-полицейского. Накануне происшествия она познакомилась с молодым человеком в одном из развлекательных заведений города. Новые знакомые поссорились, во время конфликта мужчина ударил девушку ножом в грудь. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали правоохранители.