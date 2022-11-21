Сотрудника ГИБДД зарезали во время намаза в Грозном

В центре Грозного мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз в специальном помещении. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, полицейский получил смертельные ранения, а преступника застрелили, когда он попытался скрыться с табельным оружием.

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Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, мотивы его действий и вероятных сообщников.

«Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора», — добавил Кадыров.