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13 часов назад

Сотрудника ГИБДД зарезали во время намаза в Грозном

Никита Бородкин

В центре Грозного мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз в специальном помещении. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, полицейский получил смертельные ранения, а преступника застрелили, когда он попытался скрыться с табельным оружием.

Сотрудника ГИБДД зарезали во время намаза в Грозном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, мотивы его действий и вероятных сообщников.

«Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора», — добавил Кадыров.

Напомним, что 2 ноября в Самаре зарезали женщину-полицейского. Накануне происшествия она познакомилась с молодым человеком в одном из развлекательных заведений города. Новые знакомые поссорились, во время конфликта мужчина ударил девушку ножом в грудь. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали правоохранители.

Происшествия,Рамзан Кадыров,ГИБДД,
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