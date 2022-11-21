При землетрясении в Индонезии погибли 44 человека

Число жертв землетрясения на острове Ява достигло 44, более 100 человек пропали без вести. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

По его данным, погибли жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. На данный момент известно о более чем 700 поврежденных зданиях, в том числе жилых домах, школах и больницах.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 300 пострадавших.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.

По словам Индры Густари, главы Агентства метеорологии, климатологии и геофизики в провинции, "опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, сейчас нет". Но она призвала жителей быть осторожными, так как возможны повторные толчки.

В Индонезии часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами из-за линий разлома в Тихоокеанском бассейне. Мощное землетрясение и цунами в 2004 году унесли жизни почти 230 тыс. человек.