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5 часов назад

На московской станции ТО работник переехал на полицейском автобусе коллегу

Lenta.ruиещё 1

В Нижегородском районе Москвы 39-летний диагност станции техобслуживания (ТО) убил 53-летнего коллегу-автослесаря. Об этом в понедельник, сообщает РЕН ТВ.

На московской станции ТО работник переехал на полицейском автобусе коллегу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, вечером 17 ноября в сервисе «Альянс-Л» на Перовском шоссе работники поссорились. Младший из них избил оппонента руками и ногами до потери сознания, а затем сел за руль полицейского автобуса и переехал товарища.

Слесарь скончался, у него диагностировали переломы ребер. Известно, что находившийся на ТО автобус принадлежит хозяйственному подразделению подмосковного ГУ МВД.

Фигуранта задержали по горячим следам. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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