На московской станции ТО работник переехал на полицейском автобусе коллегу

В Нижегородском районе Москвы 39-летний диагност станции техобслуживания (ТО) убил 53-летнего коллегу-автослесаря. Об этом в понедельник, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, вечером 17 ноября в сервисе «Альянс-Л» на Перовском шоссе работники поссорились. Младший из них избил оппонента руками и ногами до потери сознания, а затем сел за руль полицейского автобуса и переехал товарища.

Слесарь скончался, у него диагностировали переломы ребер. Известно, что находившийся на ТО автобус принадлежит хозяйственному подразделению подмосковного ГУ МВД.