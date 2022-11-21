Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

На одной из центральных улиц Москвы произошла массовая драка мигрантов. Видео потасовки опубликовали в Telegram -канале «Плохие новости 18+».

«Очевидцы рассказали, что они шли "стена на стену". А после мигранты заполонили всю улицу, устроив локальные стычки и не давая пройти людям. Прохожие боялись приближаться», — подписали ролик администраторы канала.

На опубликованных кадрах видно, как люди в оранжевой рабочей форме и несколько человек, одетых в штатскую одежду, устроили разборки прямо на проезжей части. Мужчины нападали друг на друга, били своих оппонентов руками и ногами.