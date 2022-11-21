Труп задушенного таксиста нашли в автомобиле во дворе дома в Москве

На западе Москвы во дворе жилого дома на Ельнинской улице найдено тело 50-летнего таксиста со следами насильственной смерти. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в столичном Главном следственном управлении СК РФ, труп был найден в машине.

«В автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии», - сообщили в ГСУ.

В настоящее время на месте работают следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Уточняется, что расследование находится на контроле в прокуратуре.

Ранее возле жилого дома на Севастопольском проспекте обнаружили тело 29-летней девушки с колото-резаными ранениями груди. Труп находился неподалеку от дома, в котором проживала погибшая. Уточняется, что за день до убийства девушка звонила в полицию и жаловалась на слежку.