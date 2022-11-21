Россиянин кинул телевизор в друга и забил его ногами до смерти

В Охе суд рассмотрит дело 25-летнего местного жителя об убийстве 48-летнего товарища. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России ( СКР ) по Сахалинской области .

По данным ведомства, фигурант выпивал с друзьями в квартире на улице Дзержинского. Там он поссорился со старшим приятелем и начал избивать его кулаками и ногами по голове и туловищу. Затем молодой человек взял с тумбочки телевизор и несколько раз бросил его в потерпевшего. Жертва скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.