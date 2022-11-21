Арендатором сгоревшего в Москве склада назвали уроженца Украины

Telegram-канал SHOT утверждает, что сгоревший в Москве цветочный склад арендовал уроженец Украины Антон Мачелюк. На сайте его компании отмечается, что Мачелюк начал заниматься цветочным бизнесом в 18 лет и всего за несколько лет «дорос» до базы площадью 400 квадратных метров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным SHOT, пожар также уничтожил имущество на складе МВД, находившимся в десяти метрах от цветочного. Сотрудники полиции не пострадали.

Пожар в здании в районе трех вокзалов начался днем 20 ноября. Огонь охватил территорию в 2,5 тысячи квадратных метров, перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. Позже стало известно, что горит цветочный склад.

По последним данным, жертвами пожара стали семеро человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара. По версии Следственного комитета, к возгоранию привели нарушения правил пожарной безопасности, ненадлежащее хранение товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.