В ДНР сообщили о пожаре на нефтебазе в Макеевке

В результате удара украинских вооруженных формирований на нефтебазе в Макеевке загорелись цистерны с топливом, пожарные ведут борьбу с огнем. Об этом сообщило МЧС Донецкой Народной Республики.

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По данным ведомства, сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной на улице Антропова в Червоногвардейском районе города, поступило в 04.06 утра.

«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 м3 на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей в одном обваловании объемом 60 м3 каждая, находящихся в 20-25 метрах от железнодорожного полотна. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета», - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что по предварительной информации погибших и пострадавших нет, тушение пожара продолжается. Привлечено 20 единиц техники и 84 человека личного состава. Дополнительно к месту направлен пожарный поезд и мотопомпа 12 пожарно-спасательной части.