В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
15 часов назад

В ДНР сообщили о пожаре на нефтебазе в Макеевке

Алиса Селезнёва

В результате удара украинских вооруженных формирований на нефтебазе в Макеевке загорелись цистерны с топливом, пожарные ведут борьбу с огнем. Об этом сообщило МЧС Донецкой Народной Республики.

В ДНР сообщили о пожаре на нефтебазе в Макеевке
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной на улице Антропова в Червоногвардейском районе города, поступило в 04.06 утра.

«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 м3 на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей в одном обваловании объемом 60 м3 каждая, находящихся в 20-25 метрах от железнодорожного полотна. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета», - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что по предварительной информации погибших и пострадавших нет, тушение пожара продолжается. Привлечено 20 единиц техники и 84 человека личного состава. Дополнительно к месту направлен пожарный поезд и мотопомпа 12 пожарно-спасательной части.

Ранее один человек погиб и еще двое получили ранения в результате атаки ВСУ по нефтебазе в Макеевке.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители