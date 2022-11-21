Извержение вулкана в Тонге стало самым сильным в истории

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, ставшее причиной стихийного бедствия в Королевстве Тонга в январе 2022, стало самым крупным за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли ученые из новозеландского государственного института водных и атмосферных исследований (NIWA), опубликовавшие свой отчет об изучении вулкана в понедельник.

Фото: Japan Meteorology Agency via AP Japan Meteorology Agency via AP

"Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай при извержении произвел самый большой атмосферный взрыв, зарегистрированный на Земле за более чем 100 лет. В результате более 10 куб. км морского дна оказалось перемещено со своего места, что на треть больше, чем считалось после первоначальной оценки. Три четверти перемещенного грунта оказалось в 20 км от самого вулкана", - указано в отчете NIWA.

Видео дня

По словам руководителя исследовательской группы института Кевина Маккея, извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай также продемонстрировало рекордную высоту выброса дыма и пепла. "Оно стало первым прорывом в мезосферу за всю историю наблюдений, как выстрел из дробовика прямо в небо. И этот "ружейный шлейф" циркулировал в нашей атмосфере в течение нескольких месяцев, что в какой-то мере объясняет, относительную стабильность морского дня вокруг вулкана", - указал он.

Также новозеландским ученым, изучавшим вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай после событий января 2022 года, удалось выяснить причину разрушения подводных кабелей, обеспечивавших Королевству Тонга связь с внешним миром. "Пирокластические потоки, простирающиеся на расстояние до 100 км от вулкана, вероятно являются причиной разрыва кабелей связи. Их сила была настолько велика, что они текли вверх по огромным подводным хребтам и снова спускались", - отметили в NIWA, указав, что ученым впервые удалось увидеть подводные пирокластические потоки такого размера.